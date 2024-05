Domenica è stato giorno di festa anche per la SIR Safety Perugia di pallavolo, che superando Monza per 3-1 nella gara 4 della finale ha vinto il campionato italiano di pallavolo per la seconda volta nella sua storia. La società umbra ha ovviamente attivato anche i social per celebrare al meglio questo traguardo storico, provando magari a ispirarsi a quanto fatto dall'Inter con la sua campagna virale per il ventesimo Scudetto, culminata con la splendida ricostruzione di un dirigibile nerazzurro virtuale che viaggiava nel cielo di Milano portando le due stelle per la città.

L'Umbria Volley ha provato a replicare il video, ma l'effetto non è esattamente assimilabile a quello ottenuto dal club nerazzurro, e loro stessi su X prendono atto dando la 'colpa' alle disponibilità economiche...