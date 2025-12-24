Tra i nomi per la fascia destra dell'Inter sta risalendo Rafik Belghali. Secondo Tuttosport, la dirigenza nerazzurra strizza l'occhio al Verona per il giocatore, promosso a pieni voti dagli scout. Il giocatore è impegnato in Coppa d'Africa, ma anche nel caso in cui l'Algeria dovesse arrivare in fondo sarebbe già a disposizione da metà gennaio.

La sensazione è che davanti ad un'offerta da 10-12 milioni il Verona possa capitolare. Ad oggi viene ritenuto dal club interista un sostituto di Darmian, in scadenza a giugno e destinato all'addio a fine stagione. L'acquisto in anticipo tamponerebbe l'attuale emergenza. Nello stesso ruolo il sogno rimane Palestra, ma servono 40 milioni e il ragazzo è in prestito al Cagliari dall'Atalanta. Domenica c'è la sfida a Bergamo con gli orobici, si proverà a sondare il terreno per capire se la Dea può vacillare.

Da non escludere che i dialoghi con l'Atalanta possano allargarsi a Bellanova, valutato 20 milioni e che sta trovando meno spazio. Sullo sfondò c'è anche Dodò, ma dipenderà anche da cosa pensa il nuovo dirigente Paratici.