La leggera distorsione al ginocchio sinistro accusata in allenamento obbliga Ange-Yoan Bonny a terminare in anticipo il suo 2025. Secondo il Corriere dello Sport il francese dovrà stare fermo ai box per circa 10-15 giorni, ma il nuovo controllo all'inizio della prossima settimana chiarirà meglio i tempi di recupero: l'ex Parma salterà i match contro Atalanta e Bologna ma proverà a tornare per la sfida dell'ex al Tardini del 7 gennaio e per quella contro il Napoli in agenda quattro giorni dopo.

A Bergamo la coppia d'attacco nerazzurra sarà quindo formata da Thuram e Lautaro, mentre contro il Bologna le rotazioni potrebbero regalare una maglia dal 1' a Pio Esposito. Contro i bergamaschi si rivedrà comunque Calhanoglu in cabina di regia, mentre "sulla corsia destra la situazione è meno scontata visto che oltre a Luis Henrique c’è la variabile Diouf - scrive il Corsport -. Da un lato il brasiliano (che non ha ancora convinto al 100%) disputerebbe la settima partita di fila da titolare in meno di un mese, come gli capita ormai da Pisa a fine novembre, dall’altro lato il francese può essere l’alternativa valida per sparigliare le carte anche se la sua candidatura non va scartata nemmeno per un impiego a centrocampo". In difesa è invece vivo il ballottaggio tra Bisseck e De Vrij per completare la linea a tre con Akanji e Bastoni, con Sommer pronto a tornare titolare tra i pali.