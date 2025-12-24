Branimir Mlacic ancora fatica a credere alla clamorosa escalation che la sua carriera ha conosciuto negli ultimi mesi. Titolare inamovibile dell'Hajduk Spalato a soli 18 anni, Mlacic non nasconde che nemmeno pochi mesi fa questa prospettiva per lui sarebbe stata pura follia: "Se mi avessero detto sei mesi fa che sarei stato titolare gli avrei dato del pazzo e che diceva una cosa irreale. Quando vado a letto la sera, mi chiedo e dico a mio padre e a mia madre: "Questa è davvero la mia vita?", racconta al sito ufficiale dell'Hajduk dopo la partita contro il Vukovar.

Mlacic fa poi un riassunto di questa sua prima parte di stagione: "Per me è stato un grande successo e, per quanto riguarda il club, penso che siamo sulla strada giusta, che stiamo progredendo partita dopo partita e che abbiamo conquistato un numero considerevole di punti - ha concluso Mlačić, con l'augurio di Natale e Capodanno di essere in salute e di continuare come prima".