Nella sessione di mercato di gennaio l'Inter potrebbe affondare per un esterno. E non sarebbe la prima volta, come ricorda oggi il Corriere dello Sport. "Negli ultimi dieci anni il mercato invernale dell’Inter si è spesso concentrato sulle fasce, come testimonia il fatto che dalla stagione 2015-16 su 13 rinforzi ben 6 siano stati laterali, in attesa di capire come andrà il mese prossimo quando si aprirà la finestra di riparazione alla luce del guaio fisico di Dumfries", puntualizza il giornale romano.

Nella lunga lista gli ultimi due esterni arrivati a gennaio son stati Zalewski e Buchanan, mentre nell'inverno del 2019 era toccato al portoghese Cedric Soares (chiamato a rimpiazzare l'infortunato Vrsaljko).La dirigenza nerazzurra è rimasta ferma a gennaio sulle fasce nelle stagioni 2022/23 e 2020/21 mentre a gennaio 2022 era arrivato Gosens dall'Atalanta. Nel 2019/20 Conte aveva invece ottenuto Young e Moses.