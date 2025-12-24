Gli astronomi non possono che aver avuto pieno titolo e gioco facile per confutare, a suo tempo, le sballate teorie geocentriche di Aristotele e Tolomeo. Ossia di quei 2 pirla convinti che fosse il Sole a girare intorno alla Terra e non il contrario. Ma c'è da scommettere che gli studiosi contemporanei dell'universo - se interpellati - si sentirebbero in forte imbarazzo a sindacare su ciò che è ormai diventato forse più di un rilievo statistico. Nel senso che parrebbe fin troppo evidente quanto al Pianeta nerazzurro risulti talvolta difficile gravitare intorno al Sole della buona sorte... Scendendo, per esempio, nel dettaglio della sola Supercoppa - per quanto risulterebbe ormai pertinente anche la sua accezione romanesca di "sòla", con la "o" aperta, ossia di fregatura, giusto alla luce delle già 6 edizioni fallite su 14 partecipazioni nerazzurre - monterebbe financo un turpe sospetto. Nonostante l'albo d'oro di questa competizione annoveri finora appena 1 titolo nerazzurro in meno rispetto ai 9 finiti invece nel palmares dei battistrada torinesi.
Parafrasando Al Bano, la 'fantasia canaglia' di chi scrive si sarebbe allora fatta strada fino, appunto, a far 'sospettare' che possa (ancora) sussistere una sorta di patto 'insano' col diavolo. E con quale contraente da parte interista se non nei panni di José Mourinho che - all'epoca del suo contratto coi nerazzurri - avrebbe potuto magari sottoscrivere alcune clausole capestro a latere. Una stipula delle stesse sancita con un incipit testuale del diavolo: "Mi adopererò affinché voi e l'Inter riusciate a vincere il Triplete ma, almeno in Supercoppa, dovrete poi pagare dazio in più di un'occasione: con voi che farete da pioniere. A dispetto soprattutto dei Santi (sennò non sarei chi sono...), del regolamento del calcio e, non ultimo, dei reali meriti sul campo maturati dai nerazzurri" (stupisce, semmai, che nemmeno il demonio si azzarderebbe mai a rivolgersi al Vate di Setubal dandogli del tu...). Comunque si voglia fantasticare sulla faccenda, ora si faccia caso, ma seriamente, ai seguenti riscontri. A far data dalla stagione d'oro all'Inter del tecnico lusitano - quella seguente al suo avvento sulla panchina nerazzurra (luglio 2008) - non c'è stata finale di Supercoppa fra tutte quelle d'esportazione NON vinte (3 edizioni) - e, stante il nuovo format da club privè, con l'esito avverso allargatosi ora anche alla semifinale di quest'anno (dunque con 4 sconfitte in tutto) - per la quale i nerazzurri non potrebbero gridare vendetta. Anche a distanza di anni e sebbene con dinamiche, contenuti e retroscena di volta in volta diversi. Non foss'altro che per la troppa disparità tra i meriti e gli sforzi profusi in campo ed il nulla raccolto oltre il 90o in quelle circostanze che si vanno ora a raccontare in breve. Si prendano, per esempio, le 2 finali disputate nel cosiddetto "Nido di uccello" di Pechino nel 2009 e nel 2011. Partendo dalla prima, chi non ricorda l'andamento a dir poco stregato di quella finale di Supercoppa contro la Lazio. Successe che i biancocelesti - dopo una gara stradominata dai nerazzurri sotto ogni dettaglio statistico, specie nel 2° tempo - si erano ritrovati in vantaggio di ben 2 gol con azioni meramente fortunose. Salvo, i nerazzurri, riuscire a sfondare il muro di Muslera con Eto'o solo verso fine partita, senza però riuscire a completare poi la rimonta. Per non dire dell'atto finale di 2 anni dopo, meritevole di una doverosa premessa. Era l'estate dei veleni alla luce dell'emersione - dal processo penale di Napoli su Calciopoli - delle cosiddette "intercettazioni-bis" a carico pure dei nerazzurri. Il clima era stato reso irrespirabile anche dal Procuratore federale Palazzi che, 'cuor di leone', trovò il modo di concepire un'assurda requisitoria (salvo poi doverla mandare in prescrizione) sul conto dell'ex presidente nerazzurro Giacinto Facchetti che sarebbe venuto a mancare da lì a qualche mese. Per quanto quelle stesse conversazioni telefoniche 'a rischio' fossero già state considerate irrilevanti in occasione del primo processo su Calciopoli, nessuno riuscirà mai a togliere dalla testa del sottoscritto che l'arbitro di quella finale, il Sig. Rizzoli, ne sia stato pesantemente condizionato nella sua direzione. In particolare nella gestione disciplinare. Altrimenti, per dire - poco prima che i nerazzurri andassero in vantaggio grazie ad una magistrale punizione di Sneijder nel 1o tempo - non si sarebbe mai sognato di negare il 2° cartellino giallo a Gattuso per un fallaccio su Obi, a stretto giro della 1a sanzione comminatagli.
E con l'Inter eventualmente in superiorità numerica ed avanti di 1 gol, l'esito di quella finale sarebbe stato ben diverso per i nerazzurri, checché ne avesse raccontato alla fine il 1o Allegri milanista di allora. Per cui il bilancio della doppia avventura interista in quel di Pechino si rivelò davvero una roba da matti. A tal punto da far rievocare il titolo di una mitica pellicola molto in tema: "Qualcuno volò sul nido del cuculo" (nerazzurro): prima la Lazio, dopo il Milan...
Per saltare poi al gennaio di quest'anno - per quanto si trattasse dell'edizione della Supercoppa 2024 - che è ancora troppo viva e dibattuta per dover riargomentare degli assortiti misfatti arbitrali commessivi. Ed arrivare infine alla new entry della semifinale indigesta di soli 4 giorni fa, peraltro a conferma di quanto il Bologna si stia elevando a bestia nera emiliana dei nerazzurri: molto più del Sassuolo...
A prescindere dunque dalla sussistenza di fantomatiche clausole capestro, le fortune nerazzurre in questa competizione attendono nuovi e più profittevoli aggiornamenti. Idonei a correggere l'ago della bilancia degli esiti finali verso una percentuale migliore (appena un 57% positivo contro un 43% negativo). Sempreché non dovesse servire proprio escogitare qualche altro diabolico stratagemma per riuscire a rettificare - quel tanto che basta - financo l'asse gravitazionale del pianeta nerazzurro. Con buona pace di quei 2 pirla di Aristotele e Tolomeo...
Orlando Pan
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Calci & Parole
Altre notizie
- 15:20 Qui Atalanta - Seduta pre-natalizia a Zingonia. Ora il gruppo di Palladino in pausa fino a venerdì
- 15:00 Leva, lo scopritore di Frattesi: "Per me vale più di 40 milioni. Un paio di anni fa fece bene a scegliere l'Inter"
- 14:40 'Maledizione' Supercoppa: l'eredità (solo statistica?) della trasferta araba
- 14:20 Il Galatasaray pronto a riprovarci in estate per Calhanoglu: questa la richiesta dell'Inter
- 14:00 Mkhitaryan e il mentore Hernanes: "Ecco come l'ho conosciuto. Da me volle imparare... l'alfabeto armeno"
- 13:40 Luis Alberto: "Io all'Inter? Mai una chiamata da Inzaghi. Capiva i calciatori perché..."
- 13:10 L'escalation di Mlacic: "La sera prima di andare a letto mi chiedo se questa è davvero la mia vita"
- 12:40 Dalla Spagna - Il Barcellona cerca un centrale: anche De Vrij tra i candidati per i blaugrana
- 12:10 L'agente di Dragusin apre all'Inter: "Ha bisogno di giocare fino all'estate, magari Chivu mi chiama"
- 11:40 GdS - L'Inter può essere la squadra leader, ma deve cambiare testa. Fascia destra: ipotesi nome a sorpresa per Marotta e Ausilio
- 11:10 CdS - Bonny, c'è un obiettivo per il rientro. A Bergamo tornano la ThuLa e Calhanoglu. C'è anche l'opzione Diouf
- 10:49 GdS - Chivu concede due giorni di riposo: ripresa a Santo Stefano. Dumfries prosegue le terapie
- 10:34 Corsera - Muharemovic, obiettivo Inter: intreccio con la Juve (che punta Frattesi). Palestra a gennaio? Inarrivabile, anche se...
- 10:20 Pirola: "L'Inter è questione di cuore, spero di trovarla in Champions. Un ritorno? So che c'è la questione liste, ma..."
- 10:06 TS - Il Genoa blinda Norton-Cuffy: niente addio per meno di 30 milioni. E in estate...
- 09:52 TS - Atalanta-Inter, tornano dal 1' Akanji, Calhanoglu e Lautaro. Quattro ballottaggi per Chivu
- 09:39 TS - Esterno Inter, Belghali prende quota: ecco le cifre. Due alternative sono a Bergamo: non solo Palestra
- 09:25 TS - Calhanoglu, la verità in sei mesi: rinnovo o big turche alla carica. Il "sostituto" è in casa
- 09:11 CdS - Colpo a destra a gennaio, per l'Inter non è la prima volta: da Young a Zalewski e Buchanan, i precedenti
- 08:57 GdS - Il 2026 per volare: Pio Esposito vuole prendersi l'Inter. L'obiettivo è acquisire la centralità che spetta ai talenti speciali
- 08:43 GdS - Bonny punta la gara dell'ex contro il suo Parma, ma è più probabile il recupero per un big match: le ultime
- 08:29 GdS - Acerbi-Darmian, la situazione si ribalta: il centrale può tornare a disposizione prima
- 08:15 CdS - Palestra, qualcosa si muove già per gennaio: l'Inter c'è ma non è sola. Le idee per 'risarcire' il Cagliari
- 00:15 Inter, mosse decise per Mlacic. Romano: "Incontro con l'entourage, ecco le cifre e il piano nerazzurro"
- 00:00 Sommer o Martinez? Il dubbio di Chivu e il 'consiglio nascosto' di Inzaghi
- 23:45 Icardi entra nella storia del Galatasaray: ora è lui il migliore bomber straniero del club
- 23:25 Giudice Sportivo Lega Pro - Terza sanzione per Bovo e Alexiou, prima per Re Cecconi
- 23:05 Top 11 giocatori più preziosi di Serie A: Inter al comando con quattro giocatori. Lautaro il più costoso
- 22:45 Karembeu: "Napoli allenato da un grande allenatore. Ma per lo scudetto è lotta a due con l'Inter"
- 22:27 UFFICIALE - Il Milan saluta Origi: arriva la risoluzione consensuale del contratto
- 22:12 L'agente di Di Lorenzo ricorda: "Ha avuto un momento di black-out e stava per andare via dal Napoli"
- 21:57 La Lazio ufficializza: "Il club può operare liberamente sul mercato di gennaio"
- 21:42 Il Giorno - L'Inter lavora a fari spenti su Gila e non solo: tutti i nomi. Con l'uscita di Frattesi un'entrata di peso
- 21:28 Zaccagni non ha dubbi: "La Nazionale andrà al Mondiale, ce lo meritiamo"
- 21:13 Cagliari, stop per Folorunsho dopo il gol al Pisa: distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro
- 20:58 Dopo Inter e Milan, anche la Roma si muove per il nuovo stadio: consegnato il progetto di fattibilità tecnico-economica
- 20:43 Coppa d'Africa, Lookman trascina la Nigeria alla vittoria nella gara d'esordio. Panchina per Akinsanmiro
- 20:30 Caressa: "L'Inter ha dei cali che non mi spiego. Tre le cose evidenti e una riguarda Lautaro. Ecco cosa va cambiato"
- 20:14 GdS - Lazio, mercato sbloccato. A gennaio limitazioni per Napoli e Pisa
- 20:00 GdS - Inter, per la fascia destra spunta Bellanova: non direbbe no al ritorno a Milano. C'è l'intreccio con Palestra
- 19:45 Naletilic sul futuro di Mlacic: "Con lui può succedere quello che è avvenuto con Sucic"
- 19:15 Bonny, l'Inter ha tremato per l'infortunio. E per qualche ora anche il mercato ha rischiato di cambiare
- 19:00 Rivivi la diretta! Si FERMA anche BONNY, 2025 FINITO: pure il NAPOLI a rischio? Le ULTIME verso ATALANTA-INTER
- 18:53 La Penna per Atalanta-Inter, l'arbitro di Roma aveva diretto la prima di campionato contro il Torino
- 18:39 Valerio Bianchini: "Sono molto favorevole a NBA Europe. Milano già pronta per l'avventura"
- 18:24 Inter a Bergamo per dimenticare la Supercoppa: nerazzurri favoriti in quota sull'Atalanta
- 18:09 Di Gennaro: "L'assenza di Dumfries per l'Inter è tanta roba, ti garantisce 7-8 gol l'anno"
- 17:55 Frey: "Dumfries mi ha emozionato. Anche Dimarco ha fatto una grande stagione, però..."
- 17:40 Toni, riserve su Inter e Bastoni: "Aiutato dal 3-5-2, vorrei un altro modulo". E su un 10 ai nerazzurri esplode
- 17:26 TM - Nuovi valori di mercato in Serie A: boom di Palestra, bene anche Bonny e Sucic. Calano Thuram, Dumfries e Frattesi
- 17:13 CF - Stadio San Siro SpA, per Katherine Ralph poteri di firma singola fino a 250mila euro
- 16:59 Genoa, pugno duro per i tifosi dopo gli scontri con gli interisti: si va verso il divieto di trasferta per 3 gare
- 16:44 Orlando: "L'Inter deve fissare un obiettivo tra campionato e Champions. Non deve fare l'errore dello scorso anno"
- 16:30 fcinSpertsyan-Inter, gradimento ma senza forzare. Servirebbe un'opera di convincimento sul presidente Galitsky
- 16:15 Krasnodar, Sperstyan eletto miglior giocatore della prima parte di stagione: anche i numeri lo premiano
- 16:01 Gattuso: "Il Mondiale è il chiodo fisso. Dobbiamo tornare lì e dobbiamo farlo da protagonisti"
- 15:46 Triplete nazionale per il Napoli? Per i bookies scudetto difficile, Inter nettamente avanti
- 15:32 Giannichedda: "Napoli e Inter superiori alla Juve, ma Spalletti ha fatto capire che..."
- 15:17 UFFICIALE - Proprio prima di Inter U23-Novara, i piemontesi esonerano il tecnico Andrea Zanchetta
- 15:03 Novellino non ha dubbi: "Scudetto, punto sull'Inter. E' la squadra più attrezzata"
- 14:49 Abodi: "Niente Milan-Como a Perth, si è buttato il cuore oltre l'ostacolo con leggerezza"
- 14:35 Bookies - Frattesi-Inter, avventura ai titoli di coda? La sua partenza da Milano quotata a 2,50
- 14:22 Sky - Si ferma Bonny, il francese ai box almeno 15 giorni: ecco quante gare rischia di saltare
- 14:07 Stankovic ritrova Arnautovic: "Era mio compagno di squadra ed era più felice di me di essere all'Inter"
- 13:53 Ascolti TV Supercoppa, Napoli-Bologna gara meno vista dal 2009: -40% rispetto a Inter-Milan di gennaio
- 13:46 Finisce il 2025 di Bonny: il francese si fa male in allenamento, ecco l'esito degli esami effettuati quest'oggi
- 13:39 Qui Atalanta - Pasalic tornato ad allenarsi dopo il grave lutto familiare. Domenica con l'Inter ci sarà
- 13:24 Akinsanmiro: "Mi piacerebbe tornare all'Inter, ma non so cosa mi riserverà il futuro. Calhanoglu il mio giocatore preferito"
- 13:10 Union Brescia, Corini dopo la vittoria sull'Inter U23: "C'era la sensazione potesse succedere qualcosa di straordinario"
- 12:56 Konaté-Inter, la sentenza di Romano: "Tratta il rinnovo col Liverpool a cifre lontane per il nostro calcio"