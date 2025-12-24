Lunga intervista per Luis Alberto a Fanpage.it. Il centrocampista spagnolo ha parlato del rapporto con Inzaghi e del passaggio all'Inter mai avvenuto. "Sembrava nervoso sia in allenamento che in partita ma in realtà non era così - dice Luis Alberto del suo vecchio tecnico -. Capiva il calciatore perché aveva smesso da poco di esserlo. A volte devi essere un sergente di ferro, ma devi anche lasciare i giocatori sereni. Quando tutti giocano felici, si rende di più. Se c’è mai stata una telefonata di Inzaghi per portarmi all’Inter? No, mai. E non credo sarebbe stato giusto".