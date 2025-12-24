Non è mai esistita neanche una possibilità di vedere Francesco Pio Esposito con la maglia del Napoli. Lo ha assicurato Mario Giuffredi, procuratore dell'attaccante dell'Inter, commentando le voci che circolavano la scorsa estate sul suo assistito: "L'Inter non lo ha mai voluto cedere, lui è innamorato dei nerazzurri - le parole dell'agente in esclusiva a Radio Kiss Kiss Napoli -. A De Laurentiis piaceva, non è un mistero, però l’Inter ha dimostrato di credere in lui e non ha mai pensato di privarsene".