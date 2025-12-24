Cristian Chivu concede due giorni di stacco all'Inter. I nerazzurri passeranno in famiglia la viglia e il giorno di Natale, per ritrovarsi poi aad Appiano Gentile nel giorno di Santo Stefano all'ora di pranzo con seguente allenamento pomeridiano: c'è da preparare la trasferta del 28 dicembre contro l'Atalanta. Ieri erano regolarmente in gruppo Calhanoglu e Zielinski, recuperati dai rispettivi problemi fisici, mentre erano assenti gli infortunati Acerbi, Darmian, Bonny, Palacios e Di Gennaro, oltre a Dumfries che invece sta continuando le terapie in Olanda.