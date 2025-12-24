Nel corso della lunga intervista rilasciata a Vivo Azzurro TV, Gennaro Gattuso, ct della Nazionale italiana, non ha escluso possano esserci delle new entry nella lista dei giocatori che convocherà per i playoff Mondiali di marzo: "Perché no? Vediamo - ha detto -. Ci sono tre mesi di tempo, è innegabile che ci siano giocatori che stanno facendo bene in questo momento: penso a Palestra, che sta facendo cose interessanti, e a Zaniolo. Ma posso citarne altri 4-5, sicuramente stiamo osservando tutti. Abbiamo giocatori forti, ma gli italiani in Serie A sono pochi, è un dato di fatto. Ci sono squadre che schierano 11 titolari stranieri, ma quelli che che abbiamo sono forti. Il nostro campionato è sempre competitivo. Sento spesso i miei ragazzi, non solo i veterani, ma tutti quelli che fanno parte del giro azzurro. Mi piace chiamarli, chiacchierare con loro. Li ho responsabilizzati molto, ho fatto capire loro che doveva cambiare l'andazzo. Ho apprezzato i sacrifici di Tonali, Bastoni e Kean che sono rimasti in gruppo nonostante gli infortuni. Non è facile andare via dal club e venire qua, ci sono tante pressioni da parte delle squadre e le capisco".