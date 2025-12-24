Alla fine l'Inter ritroverà prima Francesco Acerbi di Matteo Darmian, nonostante l'infortunio del centrale sia più recente. I loro rientri sarebbero dovuti arrivare con tempistiche simili, ma Ace potrebbe rivedere il campo già nel primo appuntamento del 2026 con il Bologna il 4 gennaio dopo il risentimento al bicipite femorale destro accusato contro il Liverpool. Più lunghi i tempi di Darmian: il problema al polpaccio è più delicato e potrebbe farlo comparire nella lista dei convocati per la trasferta di Parma del 7 gennaio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.