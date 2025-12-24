Continua a rimbalzare il nome del difensore dell'Hajduk Spalato, Branimir Mlacic, in ottica Inter. A parlare del classe 2007 è Fabrizio Romano che fa il punto della situazione sul croato. L'interesse dei nerazzurri per il giovane 18enne è concreto e secondo quanto svelato da Romano sul suo canale Youtube la dirigenza di Viale della Liberazione ha mosso i primi passi di avvicinamento al giocatore.

L'Inter non è l'unica ad aver messo gli occhi sul croato, entrato sul taccuino di diversi club italiani ed esteri. I dirigenti meneghini hanno difatti incontrato nei giorni scorsi l'entourage del giocatore per il quale si potrebbe imbastire una trattativa per 5 milioni di euro complessivi di bonus. Queste le cifre svelate da Romano che precisa: momentaneamente l'idea di Ausilio e colleghi è quella di portarlo a Milano per metterlo a disposizione di Vecchi nell'Under 23, con la prospettiva di poter diventare un innesto di Cristian Chivu.