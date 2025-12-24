Lorenzo Pirola, difensore dell'Olympiakos cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, racconta a Tuttosport la sua soddisfazione per l'esperienza in Grecia. "Qui va tutto alla grande, ormai è un anno e mezzo che mi sono trasferito, mi sto trovando benissimo in tutto: la squadra, la città, le persone. Da quando sono arrivato, ma soprattutto quest'anno, sto giocando tutte le partite, stiamo disputando la Champions League, ho appena rinnovato il contratto, mi trovo veramente benissimo ad Atene".
"Chi mi piacerebbe affrontare in Europa? L’Inter! So che possono arrivare tra le prime otto, quindi magari se ne potrebbe parlare dagli ottavi in poi…ma in generale e senza pensare al tabellone, direi Inter. Sarebbe una partita che rappresenta per me qualcosa di più a livello di cuore, simbolica, una chiusura del cerchio. Mi sono sempre trovato bene con tutti, sia nel settore giovanile che in prima squadra. Ho trovato persone super competenti, disponibili anche con i ragazzi. E quindi anche a livello di settore giovanile ho avuto la migliore esperienza possibile. Quando ero in prima squadra mi hanno aiutato maggiormente soprattutto i difensori: Skriniar, De Vrij, Bastoni".
"Le voci su un mio ritorno all'Inter prima di firmare con l'Olympiakos? Sì, so che c'è la questione delle liste. Non so se fossero notizie vere o solo indiscrezioni. Col senno del poi posso solo essere contento della scelta che ho fatto", risponde Pirola.
Autore: FcInterNews Redazione
