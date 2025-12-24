Il mercato di gennaio del Genoa si intreccia con quello dell'InterValentin Carboni, secondo Tuttosport, potrebbe tornare alla base, mentre a meno di offerte clamorose, dai 30 milioni di euro in su, non si muoverà dalla Liguria uno dei nomi accostati all'Inter in queste settimane.

Si tratta di Norton-Cuffy, per il quale ogni valutazione dovrebbe essere fatta nel mercato estivo. Non da escludere che a Genova vada invece un ex interista: Edin Dzeko.

Sezione: Rassegna / Data: Mer 24 dicembre 2025 alle 10:06
Autore: FcInterNews Redazione
