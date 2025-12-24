Intervistato da DigiSport, Florin Manea, l'agente di Radu Dragusin, ex difensore del Genoa oggi in forza al Tottenham, prova a fare chiarezza in merito alle voci che vogliono il rumeno possibile partente: "La sua condizione è davvero buona, l'ho visto in amichevole, ha giocato 90 minuti. Sembra più forte, più veloce, più elastico. Mi ha detto che è pronto. È stato convocato per la partita contro il Liverpool, quindi va bene. Ha bisogno di qualche partita. Non deve giocarle tutte, ma deve giocarne parecchie. Ci sono delle speculazioni, le stiamo valutando. Non abbiamo ancora preso decisioni, ma vedremo. Se il numero di partite non sarà quello che vogliamo, allora ne terremo conto. La posizione del club è che non vogliono venderlo, ma ci penserò. Parlerò con lui e vedremo che decisione prenderemo".

Manea apre in questo senso uno spiraglio all'Inter dell'amico Cristian Chivu: "Finora nessuno mi ha chiamato. È una situazione in bilico. Ci sarebbero offerte, c'è interesse. E dall'Inghilterra, ma un club più piccolo, poi l'Italia è meglio, vai in un grande club. Non ho parlato con Chivu, l'ho solo chiamato per congratularmi. So che l'Inter cercherà un difensore centrale in estate. Se decideremo di giocare più partite entro l'estate, lo annunceremo e forse anche Chivu mi chiamerà. Ha ancora 4 anni e mezzo al Tottenham, ma il problema è che l'infortunio lo ha tenuto lontano per 11 mesi, non posso restare altri 7. Dobbiamo trovare una soluzione per farlo giocare più partite fino all'estate. È determinato al 100% a giocare. Ora dobbiamo pensare fino a gennaio".