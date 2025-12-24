Potrebbero riaccendersi nel 2026 le voci su un addio di Hakan Calhanoglu che hanno caratterizzato la scorsa estate. Secondo Tuttosport, infatti, la situazione andrò monitorata nei prossimi mesi. Il giocatore è pronto a rientrare domenica contro l'Atalanta dopo un infortunio. A febbraio compirà però 32 anni e ha un contratto in scadenza a giugno 2027. Rischia quindi di cominciare la prossima stagione in scadenza.

Dopo un'estate di tiramolla, oggi Calhanoglu è tornato ad essere centrale per la squadra. Se l'Inter deciderà di puntarci ancora, quindi, bisognerà parlare di rinnovo tra la primavera e giugno, altrimenti si rischia il ritorno alla carica di Galatasaray e Fenerbahce: stavolta 15 milioni per il cartellino potrebbero bastare.

In mezzo al campo tornerà sicuramente Aleksandar Stankovic, ceduto a 9,5 milioni al Brugge e riacquistabile a 23. Quei 14 milioni circa di differenza potrebbero arrivare proprio da un addio di Calhanoglu.