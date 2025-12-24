Un'Inter tutta nuova contro l'Atalanta, rispetto a quella vista in Supercoppa Italiana. Come riporta Tuttosport, dal 1' tornerà in campo Hakan Calhanoglu e si rivedranno anche Akanji in difesa e Lautaro in attacco.

In porta il dubbio Martinez-Sommer, così come in difesa tra De Vrij e Bisseck. A destra scalpita invece Diouf, che spera nell'occasione dal 1' al posto di Luis Henrique. Ugualmente a sinistra tra Carlos Augusto e Dimarco, che resta favorito. In mezzo al campo ci sarà Barella e uno tra Mkhitaryan e Zielinski, mentre davanti Thuram sarà confermato.