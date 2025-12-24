Il Barcellona è alla ricerca di un difensore centrale. Secondo Mundo Deportivo, ci sono tre nomi che potrebbero fare al caso dei blaugrana. Uno di questi è Nicolas Otamendi, 37 anni, oggi al Benfica con un contratto in scadenza a giugno.

Il secondo nome che appare nell'articolo di MD è Stefan De Vrij, 33 anni, che non sta giocando molto quest'anno e all'occorrenza gioca anche sul centrosinistra, dove i catalani cercano rinforzi. Il terzo candidato è Marcos Senesi, 28 anni, lui sì mancino in forza al Bournemouth.