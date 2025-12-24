Secondo il Corriere della Sera, il pensiero dell'Inter sul mercato riguarda in particolar modo la difesa. Considerando infatti l'età di Acerbi (37 anni) e De Vrij (33, potrebbe partire già a gennaio), il nome nuovo è Tarik Muharemovic, 22 anni, del Sassuolo.

La Juventus vanta una percentuale sulla rivendita, potrebbe utilizzarla per acquistare Frattesi dall'Inter, che valuta il giocatore intorno ai 30 milioni e vorrebbe non darlo a una diretta concorrente. Inter e Juve hanno in comune anche il gradimento per Marco Palestra. Inarrivabile in gennaio, sebbene l'assenza di Dumfries imporrebbe un'accelerata ai nerazzurri.