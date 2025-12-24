Dopo il rigore fallito contro il Bologna, Ange-Yoan Bonny ha chiuso il 2025 con la brutta notizia dell'infortunio rimediato in allenamento. Il francese, come racconta oggi La Gazzetta dello Sport, ha fatto tutto da solo, con una sterzata che gli ha provocato la torsione innaturale del ginocchio sinistro e la conseguente leggera distorsione. Ad Appiano Gentile hanno temuto il peggio, poi la risonanza magnetica ha tranquillizzato l'ambiente vista l'assenza di lesioni e di legamenti interessati.

Bonny salterà sicuramente la trasferta di Bergamo contro l'Atalanta e il match di San Siro contro il Bologna, con l'obiettivi di esserci per la sfida dell'ex del suo Parma. "Cristian Chivu, più o meno papà, sa meglio di chiunque altro quanto Angelo vorrebbe giocare da ex a Parma il 7 gennaio - scrive la rosea -. Potrebbe accadere, non è impossibile, ma solo se il decorso andasse particolarmente bene. Più probabile, invece, la disponibilità per il redde rationem dell’11 gennaio: quel giorno a San Siro arriva il Napoli, dopo niente sarà più come prima".