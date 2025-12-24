Il 2026 può essere l'anno di Francesco Pio Esposito, a caccia della svolta definitiva con l'Inter dopo le prime reti messe a segno nel mondo dei grandi. In questi primi mesi il bomber classe 2005 è riuscito ad esultare al Mondiale per Club, in Serie A, in Champions League e in Coppa Italia, ma anche con la Nazionale maggiore. Il futuro però è roseo e l'anno che verrà può consacrarlo definitivamente.

L'Inter, che forse era convinta che il potenziale top player della famiglia Esposito potesse essere il fratello Sebastiano, alla fine ha invece puntato sil gigante di Castellammare di Stabia. Anche per merito di Cristian Chivu, che l'aveva già allenato nel settore giovanile. "Nel 2026 Pio proverà a fare l’ultimo passo, il salto decisivo tra il mondo degli adolescenti e quello degli adulti: l’infortunio di Bonny, che purtroppo deve fermarsi per un po’, gli aprirà un ventaglio di possibilità a breve termine, in quanto unica alternativa alla ThuLa - sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport -. Ma in prospettiva Esposito punta ad acquisire la giusta centralità che spetta ai talenti speciali, a prescindere dall’età. Tra campionato e Champions, passando per la Coppa Italia, conta di mostrare i muscoli non solo con l’esultanza in stile Hulk ma anche con la capacità e la continuità di determinare i risultati".