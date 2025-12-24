L'Inter ha puntato il mirino su Marco Palestra già per gennaio, con l'operazione che sarebbe possibile però solo con un intreccio che coinvolga anche il Cagliari, dove in questa stagione è in prestito dall'Atalanta. Alcuni ingranaggi intanto hanno già cominciato a girare, assicura il Corriere dello Sport: i sardi sono infatti interessati ai due bergamaschi Brescianini e Maldini che, a loro volta, avrebbero già dato il via libera al trasferimento in Sardegna. Da Bergamo prendono tempo, ma secondo il quotidiano romano la sensazione è che entrambi "potrebbero trasformarsi in pedine utili per compensare l’interruzione anticipata del prestito di Palestra".



Un'operazione del genere potrebbe portare il giovane esterno a Bergamo per fare subito il titolare o spingere la Dea a cederlo subito per mettere a bilancio un'importante plusvalenza, dato che il suo cartellino viene valutato 35-40 milioni di euro, e di investire subito il tesoretto in altri reparti. "L’ulteriore dubbio, a questo punto, è che qualche club abbia già bussato alla porta dell’Atalanta, prospettando l’affare. L’Inter è certamente un’ipotesi. Ma non è da escludere, anzi, è molto probabile che si siano mosse anche altre squadre, estero compreso - scrive il Corsport -. Ora che l’intreccio è sul tavolo, si tratta di capire se l’Inter abbia intenzione, e pure le possibilità, di sbrogliarlo" visto il lungo infortunio di Denzel Dumfries. Domenica a Bergamo le due squadre si sfideranno in campo, ma è scontato anche un incrocio tra le due dirigenze. Magari con una chiecchierata su Palestra.