Emiliano Leva, lo scopritore di Davide Frattesi, parla ai microfoni di TuttoJuve.com confermando che a suo dire il centrocampista di Fidene avrebbe dovuto aggregarsi ai bianconeri già due anni fa: "Era un giocatore di prospettiva, che aveva già dimostrato le sue qualità. Oggi è affermato e gioca nell'Inter con dei calciatori di altissimo livello, quando è arrivato aveva bisogno di fare esperienza in un club blasonato come questo. La Juventus, per me, può essere un'ottima opzione per le sue qualità".
Ha sbagliato, a tuo parere, a scegliere i nerazzurri?
"Senza toglier nulla agli altri club, Frattesi scelse bene un paio d'anni fa. È vero che è sempre stato il primo a subentrare, ma qualche soddisfazione se l'è tolta vincendo dei trofei. Credo che la sua carriera sia ancora molto lunga, sicuramente darà seguito alla società che più dimostrerà di fare al caso suo".
Oggi Frattesi è un centrocampista da 35/40mln?
"Per me vale anche di più! E' un ragazzo per cui nutro un grande affetto, poi al calcio italiano può dare davvero tanto. Ha ricevuto molte proposte dall'estero, anche nell'ultimo periodo, ma ha deciso di voler rimanere qui. Per me l'Italia gli deve ancora qualcosa".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
