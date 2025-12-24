Nel corso dell'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio da Henrikh Mkhitaryan appare un protagonista a sorpresa: è Hernanes, ex centrocampista della Lazio e dell'Inter, che è stato suo compagno di stanza quando l'armeno dovette recarsi a São Paulo per un accordo raggiunto tra il club rubronegro e il Pyunik, società dove Mkhitaryan militava all'epoca. Il Profeta appare in un videomessaggio dove si è detto felice dell'esplosione del centrocampista dell'Inter.

Mkhitaryan racconta la sua esperienza con Hernanes: "Io ed altri miei due compagni armeni dovevamo stare in stanza all'interno del centro sportivo con un giocatore locale, a me toccò lui. Avevamo preso qualche lezione per esprimerci in portoghese prima di recarci in Brasile, abbiamo imparato un po' e abbiamo provato a comunicare. Lui, essendo una persona molto intelligente, perché lo abbiamo conosciuto come persona prima ancora che come calciatore, si è messo a imparare l'alfabeto armeno. Abbiamo passato molto tempo insieme, era un calciatore fortissimo. Bravo con ambedue i piedi, migliorava ogni giorno e noi facevamo come lui. Abbiamo imparato tantissimo".