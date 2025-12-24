Il Galatasary è pronto a riprovarci la prossima estate per Hakan Calhanoglu. Secondo Turkiye Gazetesi, il club di Istanbul, che da tempo pare avere il gradimento del calciatore, dopo le voci dell'ultima sessione prevede di sedersi al tavolo con Calhanoğlu per negoziare un suo approdo in Turchia a fine stagione, a seconda dei termini, dato che il suo contratto scade a maggio 2027.

Le misure saranno prese in base al prezzo di trasferimento fissato e ai costi contrattuali, dato che gli resta un anno di contratto. Tuttavia, al momento, la presenza di un giocatore chiave e capitano dell'Inter, insieme alle ambizioni del gigante italiano sia in Champions League che in Serie A, fanno sì che la richiesta per Hakan si aggiri almeno sui 25-30 milioni di euro.