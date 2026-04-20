"Stiamo un po' pagando le fatiche di giocare giovedì e domenica", ha detto Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, intervenuto dalla sala stampa di Coverciano durante l'evento Inside the Sport 2026, rispondendo sul periodo che sta vivendo la squadra emiliana, reduce dalla sconfitta in casa della Juventus. "Adesso avremo un finale di stagione molto importante, con un calendario difficile e proibitivo, ma ce la metteremo tutta", ha continuato citando anche, tra le righe, la gara con l'Inter in programma per l'ultimo turno di campionato.

Italiano ha fatto capire che la stagione di fatto è finita.

"No, abbiamo ancora cinque partite da giocare. Ci sono ancora 15 punti a disposizione in partite belle da giocare. Vogliamo chiudere in maniera dignitosa la stagione, ci proveremo".