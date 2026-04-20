Pep Guardiola: è questo il nome avanzato in maniera perentoria da Leonardo Bonucci per la rinascita della Nazionale italiana. Da Madrid, dove è presente alla cerimonia dei Laureus Sport Awards, l'ex difensore azzurro oggi collaboratore della FIGC lancia il suo endorsement per l'attuale tecnico del Manchester City: "Seguendo la lista di nomi che sono stati fatti in questi giorni se veramente c'è voglia di ricominciare io ripartirei dalla possibilità accennata di avere Pep Guardiola, perché avere lui vorrebbe dire apportare un cambio netto rispetto a tutto quello che è stato il passato. Penso sia molto difficile, però sognare in questo momento non costa nulla", le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Bonucci ha anche parlato di quello che è il suo ruolo all'interno della FIGC: "Mi è stato chiesto di fare ancora da ponte per la parte di scouting dei giovani e dei ragazzi che possono essere convocati per le partite di giugno". Poi si è soffermato sulle voci legate al futuro di Alessandro Bastoni, finito nel mirino del Barcellona: "Il suo modo di intendere il calcio e le sue caratteristiche si sposano alla perfezione con lo stile del Barcellona. È un difensore molto tecnico con grande visione di gioco, potrebbe avere qualche problema con gli spazi che lascia il Barça, ma lì molto sta nella crescita individuale e personale che ti porta a saper leggere tutte le situazioni e anticiparle in modo da non trovarti in difficoltà. Bastoni è ancora giovane, ha 27 anni e quindi altri 6-7 ad alto livello, e spero che anche per la Nazionale possa ritrovare quella serenità e quella sicurezza che lo ha contraddistinto negli anni vittoriosi con l'Italia e con l'Inter”.