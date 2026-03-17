"Prima di tutto, vorrei dedicare questa vittoria ai miei genitori, alla mia famiglia, a mio figlio... Se la meritano. Soffrono molto con me, certo. Mi mancano e sono sempre lì a fare il tifo per noi. Non l'avevo mai fatto prima, ma oggi penso che questa vittoria sia da dedicare a loro. Così come a mia moglie e alle mie sorelle, che soffrono molto, e soprattutto alla mia stella, mio ​​nonno. Non lo dimentico...". È per la famiglia al completo il primo pensiero di Rui Borges, allenatore dello Sporting Lisbona, dopo la pazzesca rimonta con la quale lo Sporting Lisbona ha ribaltato lo svantaggio di tre gol dell'andata spezzando il sogno del Bodo/Glimt. Passando poi al match, Borges sottolinea con orgoglio ai microfoni di Sport TV: "Noi conoscevamo il miglior Bodo/Glimt , ma il Bodo/Glimt non conosceva il miglior Sporting. Dovevamo essere il miglior Sporting e lo siamo stati. In questi giorni, fin dal primo momento in cui siamo entrati in allenamento, ho sentito che l'energia era diversa, la voglia di fare qualcosa di diverso era infinita, e con il passare dei giorni abbiamo ricevuto anche il messaggio di fiducia dai tifosi. Sentivo chiaramente che sarebbe stata una serata diversa. Avremmo potuto essere qui dopo aver vinto 2-0 senza passare il turno e sarei comunque stato estremamente orgoglioso di tutto ciò che siamo riusciti a fare. Più di qualsiasi strategia, tutto è dipeso dalla fiducia, dalla volontà e dall'intensità che abbiamo messo in campo, nelle nostre azioni individuali e collettive. Questo ha fatto la differenza".

Borges si toglie poi più di un sassolino dalla scarpa lamentando in conferenza la presenza di pochi giornalisti: "Mi aspettavo di vedere più stampa, vista l'importanza della vittoria dello Sporting. Ero fermamente convinto, nonostante una partita poco brillante a Bodo, che saremmo stati in partita e avremmo provato a fare qualcosa di straordinario. Hanno capito dove non siamo riusciti a fare bene, sia noi che loro, abbiamo analizzato e capito cosa potevamo migliorare. Insomma, è stata una notte storica che si aggiunge ulteriormente alla storia dello Sporting. C'è stata una mancanza di rispetto dopo una sconfitta, ma questo è successo nel bel mezzo di mesi in cui la squadra ha giocato in modo fantastico. La partita di Bodo non è stata buona, ma non definisce lo Sporting. Mi aspettavo più spirito qui, perché questa è una vittoria che serve da esempio per tutta Europa. E più dubitano di noi, più siamo forti. Forse dopo oggi continueranno a dire che l'allenatore è troppo debole per lo Sporting, continueranno a pensare che non sia in grado di gestire lo Sporting. Ma dimenticano che l'allenatore è un campione nazionale, ha vinto il double e merita più rispetto, che è quello che voglio io: più rispetto per me, più rispetto per lo Sporting, più rispetto per i giocatori che lo meritano".