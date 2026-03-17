Clamorosa decisione da parte della CAF, a due mesi dalla finale della Coppa d'Africa. La Confederazione calcistica africano ha infatti deciso di assegnare la vittoria per 3-0 a tavolino al Marocco, privando di fatto il Senegal, che aveva conquistato sul campo la finale di Rabat per 1-0, del successo tanto discusso quanto festeggiato il 18 gennaio. Nei tempi regolamentari, la formazione allenata da Pape Thiaw aveva temporaneamente abbandonato il campo in seguito a un rigore contestatissimo assegnato ai rivali, poi non trasformato da Brahim Diaz alla ripresa del gioco una ventina di minuti più tardi.

La Corte d'Appello della CAF stessa ha deciso di applicare l'Articolo 84 del Regolamento, dichiarando il forfait del Senegal, che aveva abbandonato per 15 minuti il campo come segno di protesta per la suddetta decisione arbitrale. Esulta quindi a distanza la Nazionale di Achraf Hakimi.