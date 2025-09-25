Da un campo di calcio all'altro: Cristian Chivu non si ferma mai. E dopo la sessione di allenamento ad Appiano Gentile con la sua Inter, il tecnico nerazzurro è 'volato' a bordocampo ad assistere ad una partita 'speciale'. L'allenatore della Beneamata, in attesa di Cagliari-Inter in programma per sabato sera, si è goduto qualche ora di relax per assistere alla partitella di calcio delle figlie Natalia e Anastasia come mostra la moglie Adelina attraverso una foto postata su Instagram che immortala papà Cristian concentrato ad osservare il match.
Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Gio 25 settembre 2025 alle 23:26
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
