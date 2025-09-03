Uscirà il prossimo Il 16 settembre 'Io, guerriero', il libro di Francesco Acerbi con la prefazione del giornalista Ivan Zazzaroni. Il difensore dell'Inter lo presenterà lunedì 22 settembre, presso la Libreria Rizzoli di Milano (Galleria Vittorio Emanuele II). 

Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Mer 03 settembre 2025 alle 19:14
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
