Luis Henrique ha approfittato dei giorni di riposo concessi da Cristian Chivu per concedersi una piccola vacanza sulla Costiera Amalfitana, che si è concesso un weekend di relax soggiornando presso l'Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, una delle strutture più prestigiose del territorio, punto di riferimento per ospiti internazionali. L'esterno brasiliano si è concesso anche un tour in barca alla scoperta delle meraviglie della Costiera organizzato da Carmine Rispoli, armatore di Amalfi Sails. Lo riporta il sito Ilvescovado.it.