Lega Serie A ha approvato il regolamento dell'edizione 2025/2026 della Supercoppa Italiana, le cui gare si disputeranno a Riyadh in Arabia Saudita, presso l’Al-Awwal Park, da giovedì 18 a lunedì 22 dicembre 2025 e che vedrà impegnati Napoli, Inter, Bologna e Milan. Definito in primo luogo lo schema delle partite che sarà il seguente:

Semifinale A:

Napoli – Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane

Semifinale B:

Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane

Finale: 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane

In ciascuna gara se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere i tiri di rigore. Le gare saranno trasmesse in diretta sulle reti Mediaset.