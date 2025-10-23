Dopo la vittoria della Fiorentina vincente nel pomeriggio per 3-0 contro il Rapid Vienna, non c'è nessun italiana in campo sui rettangoli verde di Conference League nei matches delle 21.00 validi per la terza giornata di League Phase. Giornata vinta da AEK Larnaca, Losanna, Lincoln, Magonza, Samsunspor e Celje rispettivamente contro Crystal Palace, Hamrun, Lech Poznan, Zrinjski, Dinamo Kiev, Shamrock Rovers. Pareggiano invece Sigma Olomouc-Rakow e Universitatea Craiova-Noah, entrambe le partite finite 1-1.

Tutti i risultati di Conference League:

Crystal Palace - AEK Larnaca 0-1
Hamrun  - Losanna 0-1
Lincoln - Lech Poznan 2-1
Magonza - Zrinjski 1-0
Samsunspor - Dinamo Kiev 3-0
Shamrock Rovers - Celje 0-2
Sigma Olomouc - Rakow 1-1
Universitatea Craiova - Noah 1-1

