Altro che Hojlund, oggi l'Inter si gode la crescita di Bonny e Pio Esposito, come sottolinea Tuttosport. Il danese resta un attaccante di primo livello, ma oggi in casa nerazzurra non ci sono rimpianti. La scelta fatta in estate sta dando risultati e prendendo l'attuale punta del Napoli, forse proprio Esposito ne avrebbe sofferto.

Il danese era tra i nomi sul taccuino di Ausilio dopo la fine della scorsa stagione, ma dopo l'esplosione di Esposito al Mondiale per club e con Chivu divenuto nel frattempo il tecnico della squadra, ogni idea di approccio verso Hojlund è scomparsa. Al contrario, è stato il Napoli a provare a strappare Bonny all'Inter e a mettere sul piatto 40 milioni per Pio Esposito.