Il segreto dell'Inter è tutto nella fiducia che ogni giocatore, dal titolarissimo a quello che gioca meno, sente di avere da Cristian Chivu. E' il pensiero espresso da Nicola Ventola durante 'Viva el Futbol': "L'unico allenatore che mi stimava era Cuper, quando mi chiamava in causa facevo prestazioni migliori anche se avevo davanti a me giocatori importanti come Ronaldo - la premessa dell'ex attaccante nerazzurro -. Oggi nell'Inter vedo una compattezza diversa, tutti si sentono importanti. Chivu parla in maniera diretta ai suoi giocatori, dice loro cosa pensa veramente".