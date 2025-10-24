Il segreto dell'Inter è tutto nella fiducia che ogni giocatore, dal titolarissimo a quello che gioca meno, sente di avere da Cristian Chivu. E' il pensiero espresso da Nicola Ventola durante 'Viva el Futbol': "L'unico allenatore che mi stimava era Cuper, quando mi chiamava in causa facevo prestazioni migliori anche se avevo davanti a me giocatori importanti come Ronaldo - la premessa dell'ex attaccante nerazzurro -. Oggi nell'Inter vedo una compattezza diversa, tutti si sentono importanti. Chivu parla in maniera diretta ai suoi giocatori, dice loro cosa pensa veramente".
Sezione: News / Data: Ven 24 ottobre 2025 alle 14:20
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie
