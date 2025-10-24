La sfida di domani tra Napoli e Inter arriva cinque mesi dopo un Parma-Napoli che terminò con Chivu e Conte espulsi a seguito di uno screzio tra le panchine emiliana e partenopea. Come riporta Tuttosport, le due squadre arrivano con umori opposti all'appuntamento, l'Inter con sette vittorie consecutive alle spalle e un giorno libero dato ieri dal tecnico, il Napoli dopo aver perso 6-2 in casa del Psv Eindhoven.

Pur essendo ad ottobre, è già una sfida scudetto. Una partita che dirà quali sono le ambizioni delle due squadre e quanto siano forti. Un successo sulla rivale, pur così lontano dal traguardo, sarebbe un passo in avanti in più.