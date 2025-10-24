L’Inter arriva alla super sfida del Maradona contro il Napoli forte di quattro vittorie consecutive in Serie A. Tra le squadre dei cinque principali campionati europei, solo Bayern Monaco e Marsiglia vantano una serie più lunga dei nerazzurri.

Allargando lo sguardo a tutte le competizioni, invece, la squadra di Chivu ha ottenuto sette successi consecutivi, la miglior striscia dalla serie record di 13 vittorie arrivata a cavallo tra gennaio e marzo 2024. Cinque di queste sette partite sono state vinte senza subire gol, tante quante nelle precedenti 23 gare ufficiali complessive.