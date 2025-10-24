Niente da fare per Rasmus Hojlund: l'attaccante danese alza bandiera bianca per il big match di domani tra Napoli e Inter. Il danese, ai box dalla vigilia della trasferta di Torino, non recupera dall'affaticamento muscolare e sarà dunque costretto a saltare la sfida del Maradona contro i nerazzurri. Lo riporta Sky Sport.