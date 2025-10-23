Francesco Acerbi potrebbe lasciare l'Inter a fine stagione. Come riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto su Youtube, c'è la possibilità che sia l'ultima stagione a Milano per il difensore azzurro che sta comunque facendo bene anche con Chivu.

Resta complicata la pista Upamecano, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, così come risulta difficile l'ipotesi Guehi. Il difensore lascerà il Crystal Palace al 100%, l'entourage sta parlando con Bayern, Liverpool, club spagnoli e altri inglesi. La trattativa è complicata e la Serie A al momento è il campionato più lontano.

Da tenere d'occhio la pista Kim, come emerso in Germania oggi sulla BILD. L'ex Napoli guadagna tra gli 8 e i 9 milioni netti bonus compresi e risulta molto complicato riportarlo il difensore del Bayern in Italia.