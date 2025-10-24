Il lunch match dell'ottava giornata di Serie A si giocherà al Blunergy Stadium, dove l'Udinese affronterà sabato alle ore 12:00 il Lecce dopo il pareggio dello scorso turno contro la Cremonese. Una partita che Kosta Runjaic analizza nuovamente nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i salentini: "Contro la Cremonese abbiamo avuto alti e bassi, è stato un buon pareggio, meritato. Sono d'accordo sul fatto che dobbiamo riprendere da quanto fatto di buono, è una questione di approccio, bisogna concentrarsi sulle cose positive e negative. Ogni squadra ha l'obiettivo di migliorarsi, è un processo di crescita, dobbiamo imparare e migliorare".

Il tecnico bianconero poi ricorda: "Siamo andati sotto subito su calcio da fermo contro una squadra solida che ha perso solo contro l'Inter, sapevamo che sarebbe stata difficile. Abbiamo concesso a metà prima frazione diverse chance, ma abbiamo resistito e poi sono soddisfatto della reazione di energia che abbiamo portato. Apprezzo che la squadra voglia sempre vincere, poi bisogna lavorare sul giusto equilibrio, ma l'atteggiamento è fondamentale. Sono convinto che domani giocheremo bene e vogliamo un bel risultato in casa. Le statistiche dell'ultima giornata di Serie A le conoscete, si difende molto bene ed è difficile segnare. Abbiamo avuto chance contro il Verona, contro il Cagliari e anche contro la Cremonese, ma non le abbiamo sfruttate".