Intervenuto durante la trasmissione 1 Football Club su 1 Station Radio, l'ex calciatore Emanuele Belardi ha parlato dell'utilizzo del doppio portiere di Conte, dicendo la sua sia su Meret che su Milinkovic-Savic anche in proiezione della gara al Maradona di sabato prossimo tra Napoli e Inter.

"Non so se definire Meret una riserva, perché fino a due partite fa avevano giocato quattro gare a testa. Certo, è una situazione che lascia spazio a molte riflessioni: o il mister non era pienamente soddisfatto nonostante la grande annata passata, oppure cerca qualcosa di diverso che magari ha intravisto in Milinkovic. Sinceramente, anche a me questa scelta lascia perplesso" ha detto con onestà prima di elogiare il portiere italiano del Napoli: "Per me Meret è uno dei portieri italiani più forti, nel giro della Nazionale, e un ragazzo che nelle difficoltà non ha mai fatto un passo falso. Ha sempre reagito con carattere, vincendo due scudetti da protagonista. Credo che con l’Inter tornerà lui in porta: è abituato a certe partite, ha giocato per vincere e sa gestire la pressione. Milinkovic viene dal Torino, dove ha fatto bene, ma non ha mai lottato per obiettivi così importanti. Nulla contro di lui, ma penso che Meret debba tornare presto al suo posto, perché se lo merita".