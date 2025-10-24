Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Serginho ha parlato di Milan e delle sue ambizioni scudetto.

Lei in estate era in tournée in Asia e Australia con il Milan. Si aspettava una partenza così lanciata?

"Si vedeva che il gruppo credeva nelle idee dell’allenatore già da luglio. Mancavano molti elementi che sono stati acquistati dopo la tournée o erano in vacanza, ma lo spogliatoio era unito e le sensazioni positive".

Allegri però continua a frenare sullo scudetto.

"Ha ragione perché è troppo presto per sbilanciarsi. Il campionato è ancora lungo: la Juventus, pur non al top, è forte, l’Inter sta tornando e il Napoli che ultimamente non vola, non va sottovalutato. Tra qualche mese capire meglio. L’importante è che il Milan continui a fare risultati senza pensare troppo al futuro. A marzo vedremo come sarà la classifica e chissà...".

