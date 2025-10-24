Ospite di Radio CRC, Leonardo Spinazzola ha rivolto il suo sguardo all'impegno che attende il Napoli domani, inquadra così l'Inter: "Sappiamo contro chi giocheremo domani, l'Inter è una squadra fortissima, secondo me anche più dell’anno scorso. Sappiamo di dover fare una grande partita con concentrazione e fame. Hanno preso giocatori molto forti, hanno migliorato la panchina. Poi ora si vede che sono in forma fisicamente, ci sarà da lottare".

La sfida nella sfida contro Denzel Dumfries.

“Si affronta con grande attenzione e grande corsa".

Cosa è successo ad Eindhoven?

"Abbiamo preso dei gol non da noi. Mancanza di concentrazione, mancanza di paura di subire gol: questo ci sta un po’ mancando, anche nelle altre partite che abbiamo vinto”

Champions League.

"Al momento l'Europa è bella lontana, il nostro focus è sulle prossime partite di campionato che sono fondamentale per il nostro percorso. Prima di pensare alla Champions serve fare delle vittorie in Serie A, tornare a essere uniti".