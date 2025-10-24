Lo scorso anno la bellissima e illusoria punizione dell'1-0: Federico Dimarco ci riproverà domani, come scrive la Gazzetta dello Sport. "Nei piani della vigilia interista, grande parte del big match scudetto potrebbe giocarsi proprio sulle fasce: attese scintille a destra come a sinistra. Proprio sulla corsia mancina, Dimarco rientra dopo aver lasciato il posto a Carlos Augusto in Champions, secondo la solita alternanza decisa da Chivu (alle spalle del collega olandese, Luis Henrique non dà la stessa affidabilità). Da parte sua, però, Federico aggiunge potenza offensiva: dati alla mano, è il giocatore che in A ha generato più “grandi occasioni”, 22. Mette dietro l’immaginifico Nico Paz, che gioca in altre zolle e si è fermato “solo” a 21", si legge.