L’ex terzino di Inter, Perugia e Parma Zé Maria è il protagonista della nuova puntata del format di Radio TV Serie A ‘Storie di Serie A’. Nel lungo faccia a faccia con Dan Peterson, il brasiliano ripercorre le annate della sua esperienza in Italia, che per due stagioni lo ha visto indossare anche la maglia nerazzurra, sotto la guida di Roberto Mancini: “Un grande allenatore. Era una squadra che non vinceva da tanti anni, abbiamo vinto due Coppe Italia, una Supercoppa e uno Scudetto in due anni”.

Zé Maria ha anche avuto l’opportunità di cimentarsi da allenatore in cinque Paesi diversi: “La mia vittoria più grande è stata quando sono riuscito a mandare quattro ragazzini nella Under 21 della Romania quando allenavo lì. Non avevo vinto nulla rispetto agli altri Paesi, ma questa è stata la mia più grande vittoria. Oggi uno dei ragazzini che ho lanciato in Nazionale in Kenya ne è diventato il capitano”.

Come vede Zé Maria i terzini di oggi? “Ne vedo pochi; gente come Cafu, Roberto Carlos o come Maicon, che arrivava sul fondo e crossava, ne vedo pochissima. In Italia ci sono Dodò e Wesley che fanno parte della Nazionale, mi piacciono molto e possono crescere. Poi c’è Federico Dimarco che è un ottimo terzino, ma ai terzini oggi manca la caratteristica di arrivare sul fondo e mettere la palla sulla testa dell’attaccante, non metterla in mezzo che è una cosa differente”.