Nel corso dell'intervista al sito ufficiale della Lazio, Federico Marchetti, ex portiere dei biancocelesti, ha citato tre compagni che hanno avuto carriere

al di sotto delle loro aspettative: "Ce ne sono stati molti che avrebbero potuto fare di più mi dispiace per chi non citerò. Morrison prometteva numeri clamorosi però al primo posto metto Zarate. Quando tornò dal prestito all’Inter purtroppo non riuscì a confermare totalmente le magie del suo primo anno di Lazio. Come portiere invece dico Guerrieri: aveva vinto il titolo di miglior giocatore, non solo portiere, del campionato Primavera. Peccato che non sia riuscito a consacrarsi anche tra i grandi".