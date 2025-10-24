Si è concluso attorno alle 13 l'allenamento dell'Inter alla Pinetina, alla vigilia del big match contro il Napoli. Una seduta alla quale, ovviamente, non ha partecipato Marcus Thuram che punta a tornare per il lunch match che vedrà i nerazzurri protagonisti a Verona domenica 2 novembre.

Tornando alla sfida di domani, secondo Sky Sport, Cristian Chivu dovrebbe operare sei cambi rispetto alla squadra che è scesa in campo dal via a Bruxelles martedì sera: in difesa rientrano Manuel Akanji e Francesco Acerbi, in mezzo riecco Federico Dimarco, Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan; in attacco, infine, Ange-Yoan Bonny si candida fortemente per sostituire Pio Esposito al fianco di Lautaro Martinez.