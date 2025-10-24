Raggiunto da Radio CRC alla vigilia della partita contro l'Inter, il terzino del Napoli Leonardo Spinazzola prova a mettersi alle spalle la serataccia di Eindhoven e a pensare al big match di domani: "Al momento il nostro focus è sulle prossime partite di campionato. Ovviamente in Europa dobbiamo provare a vincere il più possibile, ma si passa per le vittorie in Serie A e sull'essere uniti. Io cerco di dare sempre il mio massimo in ogni partita, ma sinceramente preferisco che la squadra vinca: è il mio unico desiderio".
A proposito degli avversari di domani, Spinazzola aggiunge: "L'Inter è una squadra fortissima, anche più dell'anno scorso: sappiamo di dover fare una grande partita con la concentrazione e la fame giusta. Hanno preso giocatori molto forti, rinforzando anche le seconde linee: sono più in forma anche sotto il profilo fisico, ci sarà da lottare". In particolare per lui, che dovrà vedersela con un Denzel Dumfries in un momento di forma particolarmente smagliante: "Come si affronta? Con grande attenzione e grande corsa".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
