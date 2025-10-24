"L’Inter e il Napoli sono molto più forti del Milan", ha detto sicuro Luca Toni al podcast Aura Sport dove l'ex attaccante è stato chiamato a parlare della lotta scudetto, a suo avviso apertissima. "Però abbiamo visto negli ultimi anni tanti campionati vinti non dalla squadra più forte - ha aggiunto -. Quindi il Milan con un allenatore quadrato, bravo, che riesce a ottenere il massimo dalla squadra che ha a disposizione, perché la prima cosa che ha fatto è stata sistemare la difesa. Il Milan primo in classifica con l’assenza dei gol del centravanti, è un Milan che può stare li ed aspettare che sbagliano le prime due" ha concluso.